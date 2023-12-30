Петербуржцам перечислили самые высокооплачиваемые рабочие профессии

Средний размер предлагаемого заработка для представителей рабочих специальностей в городе достигает 84,9 тысячи рублей.

Эксперты ведущего рекрутингового портала России hh.ru проанализировали рынок заработных плат рабочей сферы Санкт-Петербурга на начало 2026 года и определили профессии, представителям которых предлагаются максимальные выплаты.

Наиболее высоко оплачиваемыми специалистами северной столицы стали автослесари и автомеханики, средняя зарплата которых достигла уровня 149,7 тысячи рублей. Второе место занял профиль сварщика с показателем в 130,7 тысячи рублей, а третье досталось монтажникам и операторам станков с числовым программным управлением, чей заработок составил 120 тысяч рублей.

Топ-10 позиций рейтинга специалистов с высоким окладом дополнили токари, фрезеровщики и шлифовщики (118,1 тысячи рублей), машинисты (111,4 тысячи рублей), механики (111 тысяча рублей), водители (109,1 тысячи рублей), маляры и штукатуры (100 тысяч рублей), а также электромонтажники (98,4 тысячи рублей).

По словам директора hh.ru СЗФО Юлии Сахаровой, средний размер предлагаемого заработка для представителей рабочих специальностей в городе достигает 84,9 тысячи рублей. Но отдельные виды работ, такие как профессия сварщика, электромонтажника, машиниста и других квалифицированных рабочих, способны значительно превышать этот средний показатель. Следует учесть, что высокая заработная плата доступна не только сотрудникам с полным рабочим днем. Даже рабочие вакансии с возможностью временной занятости демонстрируют значительный рост оплаты труда.

Кроме того, исследование показало высокую оплату ряда специализированных должностей, таких как слесарь по сборке металлоконструкций (до 203 тысяч рублей), сварщик высокого класса квалификации НАКС ОХНВП РД (от 315 тысяч рублей), специалист по ручной электродуговой сварке (до 200 тысяч рублей), фрезеровщик высоких квалификационных разрядов (до 250 тысяч рублей), начальник сварочного участка или технолог по сварочным работам (до 200 тысяч рублей), а также оператор станков с ЧПУ пятикоординатной обработки (до 220 тысяч рублей).

Что касается вакансий с почасовой оплатой, то в январе 2026 года лидирующую позицию заняла должность специалиста по приготовлению собственной кулинарной продукции для торговли, чья ставка составляла в среднем 361,8 рубля в час, что эквивалентно месячному доходу в размере 95,5 тысячи рублей. Следующими в рейтинге идут пекари с часовой ставкой в 323,6 рубля и сборщики заказов с почасовой оплатой 313,8 рубля.

Фото: Pxhere