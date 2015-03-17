Дом Форша на Фонтанке станет пятизвёздочным отелем

Будущий отель будет рассчитан более чем на 100 номеров и управляться единым гостиничным оператором.

Знаменитый особняк на набережной реки Фонтанки, 23 (известный как "Дом жилой И. Форша"), в котором за 11 дней до официальной премьеры впервые прозвучала опера Чайковского "Евгений Онегин", ждет новая жизнь. Группа компаний ACADEMIA приступила к реализации масштабного инвестиционного проекта по реставрации памятника архитектуры.

После завершения работ здесь откроется бутик-отель категории "пять звезд" под названием "ACADEMIA Салон 23". Здание является объектом культурного наследия регионального значения. В рамках проекта планируется восстановить парадные залы с сохранением всех предметов охраны. Работы ведутся по согласованию с КГИОП и при участии ведущих реставраторов.

Будущий отель будет рассчитан более чем на 100 номеров и управляться единым гостиничным оператором. В основе концепции – возрождение духа литературно-музыкального салона XIX века, который в свое время устраивала в этом доме певица Юлия Абаза, соосновательница Петербургской консерватории.

Председатель Комитета по инвестициям Иван Складчиков отметил, что проект отвечает растущему спросу на качественную инфраструктуру. По официальным данным, в 2025 году Санкт-Петербург принял рекордные 12,5 млн гостей.

Ранее мы сообщили о том, что в "Невской ратуше" подвели итоги ПМЭФ-2026 и обсудили развитие инвестиционного климата.

Фото: ГК ACADEMIA / Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга