В "Невской ратуше" подвели итоги ПМЭФ-2026 и обсудили развитие инвестиционного климата

В ходе встречи особое внимание было уделено вовлечению объектов культурного наследия (ОКН) в инвестиционный оборот.

В 30 июня в АДК "Невская ратуша" состоялась рабочая встреча, организованная Комитетом по инвестициям Петербурга. На мероприятии обсуждались вопросы улучшения инвестиционной деятельности, а также результаты Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) и достижения города в Национальном рейтинге инвестиционного климата.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на встрече присутствовали представители бизнеса и эксперты. Председатель Комитета по инвестициям Иван Складчиков отметил, что ПМЭФ-2026 стал важной платформой для формирования инвестиционного портфеля Петербурга и заложил основу для дальнейшего развития. Он подчеркнул, что вхождение города в тройку лидеров Национального рейтинга свидетельствует о растущем интересе со стороны инвесторов, и задача властей – улучшать условия для реализации проектов.

В ходе встречи особое внимание было уделено вовлечению объектов культурного наследия (ОКН) в инвестиционный оборот. Дмитрий Панов, председатель петербургского отделения "Деловой России", акцентировал внимание на необходимости сокращения административных барьеров для восстановления исторических зданий. Также участники обсудили межрегиональное сотрудничество для продвижения петербургской продукции и привлечения инвесторов из других регионов.

Кроме того, были разъяснены преимущества статуса "приоритетный туристский проект", который позволяет инвесторам создавать туристическую инфраструктуру без дополнительных административных и финансовых обременений. Участники также представили обновлённые алгоритмы внесения изменений в инвестиционные договоры аренды и порядок целевого предоставления земельных участков, подчеркнув важность тщательной проработки концепции проекта.

В завершение встречи участники выдвинули инициативы по развитию городской инфраструктуры, которые будут рассмотрены на будущих заседаниях.

Председатель Комитета по инвестициям: Петербург презентовал мегапроекты на ПМЭФ-2026.

Фото: пресс-служба Комитета по инвестициям Петербурга