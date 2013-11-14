В Петербурге шестиклассники избили ученика 5 класса

Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

Пятиклассник попал в больницу после драки с учениками 6 класса. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, в Невском районе Петербурга ученика 5 класса избили ученики 6 класса.

Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей головы, ушибленной раной левого нижнего века. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

Ранее в Копейске третьеклассники избили школьницу до потери сознания и оставили лежать в снегу.

Фото: Piter.tv