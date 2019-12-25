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В Овсянниковском саду завершили пятый юбилейный турнир по шахматам
Сегодня, 16:14
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В Овсянниковском саду завершили пятый юбилейный турнир по шахматам

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Виктор Шапиро получил кубок Овсянникова Сада.

В воскресенье, 12 сентября, в Центральном районе прошел пятый турнир по шахматам за кубок Овсянникова Сада. Об этом сообщили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в социальной сети "Вконтакте".

Блиц-турнир проходил по швейцарской системе, которые не предполагает выбывания игроков из сетки соревнований. Соперники проводят одинаковое количество партий. В прошедшем чемпионате провели семь туров.

Виктор Шапиро получил кубок Овсянникова Сада. Он рассказал, что уютная атмосфера помогла заполучить приз. Второе место в турнире занял Павел Гильман, третье выиграл Михаил Ким. Финалистов наградили книгами и пирогами, всех участников состязания также ждали призы.

Ранее в Бестужевском саду открыли зону для тихого отдыха. Проект стал продолжением "Сада возможностей" под открытым небом — первой в России инклюзивной площадки с безбарьерной средой.

Фото: Вконтакте / Центральный район за комфортную среду обитания

Теги: блиц-турнир, турнир, шахматы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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