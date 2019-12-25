Субботу хотят сделать для петербургских школьников выходным днем

Прежде всего инициатива коснется учеников 1-9 классов.

В Петербурге на площадке исторического парка "Россия – моя история" обсудили возможное введение пятидневной учебной недели. Депутат Госдумы Сергей Боярский считает, что шестидневная учеба – это дискриминация, так как у взрослых выходные дни – и суббота, и воскресенье.

Участниками пресс-конференции стали депутаты, родители, представители учебных заведений. На данный момент в Петербурге 688 образовательных учреждений и 55 тысяч учеников. Из них 40% работают в режиме пятидневной недели обучения с 1 по 11 класс. В основном это школы, так как гимназии и лицеи требуют углублённого изучения профильных предметов, что подразумевает увеличение количества часов обучения. По статистике у каждого третьего учреждения есть углубление.

Основной темой обсуждения будет выходной день – суббота, который на сегодняшний день условно существует в жизни каждого школьника старшего возраста, но по большому счету его нет. Константин Тхостов, директор ГБОУ Лицей №396.

Специалисты выдвинули предложение ввести пятидневку для всех учеников с 1 по 9 класс включительно. По словам Сергея Боярского, позитивный опыт есть у Москвы. Ребята могли бы больше времени проводить со своими близкими. Депутат отметил, что письменные обращения с подобной просьбой приходят редко, но при живом общении абсолютно все выступают за 5 дней. Нужно вносить изменения в федеральное законодательство. Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии "Единая Россия" считает, что оценивать такие предметы как физкультура, ИЗО и ОБЖ стоит по зачетной системе. Сделать субботу днем отдыха можно было бы за счет непрофильных предметов.

Предложение Боярского о зачетной системе поддержала председатель Родительского штаба Ольга Евтухова. Запрос стал особенно очевиден в период дистанционного обучения. По мнению Евтуховой, до 9 класса и у школьников, и у учителей должно быть время для отдыха.

Альтернатива есть и для учащихся 10-11 классов. Светлана Масленикова, директор Брюсовской гимназии (№192), считает, что свободный день стоит сделать днем дополнительного образования для старшеклассников.

По словам Сергея Тимофеева, врио председателя комитета по образованию Петербурга, решение вопроса упирается в законодательство. Нужно разработать такой законопроект, который бы удовлетворил всех. На данный момент ученики начальных классов учатся с понедельника по пятницу. Тимофеев не уверен, что целесообразно вводить пятидневную неделю, если учебный план не нагружен. Кроме того, при шестидневном обучении есть большая перемена.

Ряд родителей осознанно делает выбор в пользу лицеев, гимназий. Родители изначально согласны на более серьезное обучение. Есть запрос — есть предложение. Сергей Тимофеев.

Представитель профильного комитета также добавил, что зачетная система в Петербурге уже есть, но она используется нешироко.

Состоится ли внесение законопроекта об обязательном переходе на пятидневное обучение — пока не ясно, так как каждая школа выстраивает учебный план исходя из потребностей учеников и качества образование.Однако подавляющее большинство поддерживает эту идею и считает, что дополнительный выходной положительно повлияет на качество жизни школьников.

Текст и фото: Регина Лавецкая