"Пятёрочка" подарит подарки и призы к Новому году

Торговая сеть "Пятёрочка" запустила предновогоднюю акцию, в рамках которой будет разыграно около 5 000 призов, в том числе цифровая и бытовая техника.

Акция проходит во всех магазинах "Пятёрочка" до 15 января 2023 года. За каждые 600 рублей в одном чеке гости гарантировано получают на кассе скретч-карту. Под её защитным слоем указан промокод – скидка на покупку в магазине или онлайн-доставке, подписка на сервис "Пакет" или подарки от партнёров.

Также каждый гость получит шанс выиграть ценный приз – смартфон, смарт-часы, пылесос, мясорубку или другую бытовую технику. В розыгрыше участвует более 20 различных наименований призов: большинство разыгрываются ежедневно, а также предусмотрены еженедельные розыгрыши за покупки товаров-партнёров. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо обязательно зарегистрировать свой чек на сумму от 600 рублей на сайте actions.5ka.ru.

Новый год – это время приятной суеты. Благодаря новой акции, подготовка к праздничному застолью станет ещё более увлекательной, а покупки – выгодными, ведь миллионы наших гостей не только смогут приобрести свежие вкусные продукты по низким ценам, но получат отличное настроение и новогодние подарки от "Пятёрочки, – комментирует Надежда Сидорова, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети "Пятёрочка"

Фото: пресс-служба "Пятёрочки"