"Пятёрочка" подарит подарки и призы к 23 февраля и 8 марта

Для этого нужно делать покупки от 600 рублей.

Гости торговой сети "Пятёрочка" смогут не только купить продукты ко Дню всех влюблённых, 23 февраля и 8 марта, но и получить ценные подарки и призы к праздникам.

Для участия в акции "Выгодно-подарочный период" до 20 марта 2023 года нужно совершить покупку на сумму от 600 рублей в одном чеке и получить электронную открытку в стиле популярной серии Love is. Открытками можно будет делиться с друзьями через мессенджеры. За весь период акции можно собрать всю коллекцию из 10 эксклюзивных открыток Love Is. Помимо открыток покупатели получают шанс выиграть Smart телевизор и другие ценные призы. Для этого важно обязательно зарегистрировать свой чек на сумму от 600 рублей на сайте actions.5ka.ru.

Помимо телевизора можно выиграть подарочные карты в магазины торговой сети номиналом 4 000 рублей, сертификаты в СПА, салон красоты или отдых в загородном отеле. Среди пользователей сервиса экспресс-доставки в рамках акции еженедельно будет разыгрываться смартфон. Также при наличии в чеке определённых товаров покупатели смогут получить призы от партнёров (планшеты, умные часы и другие подарки).

Помимо всего прочего, "Пятёрочка" даёт друзьям возможность стать счастливыми обладателями смартфонов 14 поколения. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в акции, по которой он должен зарегистрировать и загрузить чек в личном кабинете на сайте акции. В результате розыгрыша одна пара друзей получит новые смартфоны – каждый по одному гаджету.

Фото: пресс-служба "Пятёрочки"