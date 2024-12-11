Пьяный таксист повредил 8 автомобилей в Купчино

Он также чуть не задавил людей.

В ночь на 27 января в Купчино пьяный водитель такси устроил погром, повредив 8 припаркованных во дворе автомобилей и едва не сбив людей, пытавшихся его остановить. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По имеющейся информации, водитель, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и начал таранить припаркованные автомобили. В результате инцидента 8 автомобилей получили повреждения.

Владельцы повреждённых машин пытались остановить неадекватного водителя. Они встали у него на пути, но водитель газанул и чуть не сбил женщину. После этого ему удалось скрыться с места происшествия. Жители сообщают, что пока неизвестно, был ли задержан виновник инцидента.

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Фото: Piter.TV