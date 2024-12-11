Легковушка столкнулась с автовозом у Морского порта Петербурга

Утром в Кировском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель легкового автомобиля. Авария случилась у проходной Морского порта, сообщает 78.ru.
По информации издания, в 8:20 у дома № 17 по Дороге на Турухтанные острова произошло столкновение легкового автомобиля Chery и автовоза.
В результате аварии водитель Chery получил травмы, ему была вызвана скорая помощь. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Piter.TV сообщал, что на КАД у Вантового моста из грузовика высыпались булыжники.
Фото: Piter.TV
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