Пьяная 18-летняя девушка едва не утонула на пляже "Жемчужный"

В 01:15 из акватории Финского залива была извлечена 18-летняя Е.

В Красносельском районе пьяная 18-летняя молодая девушка едва не утонула на пляже. Об этом стало известно Piter.tv.

Около часа ночи 27 апреля в экстренные службы поступило сообщение, что на пляже "Жемчужный" девушка зашла в воду и уплыла в неизвестном направлении.

В 01:15 из акватории Финского залива была извлечена 18-летняя Е., которая бригадой скорой помощи была госпитализирована в больницу. Пострадавшую госпитализировали с токсическим действием этанола, она находится в тяжёлом состоянии и опросу не подлежит.

Фото: Piter.tv