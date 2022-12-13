  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пьяная 18-летняя девушка едва не утонула на пляже "Жемчужный"
Сегодня, 8:26
56
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пьяная 18-летняя девушка едва не утонула на пляже "Жемчужный"

0 0

В 01:15 из акватории Финского залива была извлечена 18-летняя Е.

В Красносельском районе пьяная 18-летняя молодая девушка едва не утонула на пляже. Об этом стало известно Piter.tv.

Около часа ночи 27 апреля в экстренные службы поступило сообщение, что на пляже "Жемчужный" девушка зашла в воду и уплыла в неизвестном направлении.

В 01:15 из акватории Финского залива была извлечена 18-летняя Е., которая бригадой скорой помощи была госпитализирована в больницу. Пострадавшую госпитализировали с токсическим действием этанола, она находится в тяжёлом состоянии и опросу не подлежит.

Фото: Piter.tv

Теги: жемчужный пляж
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии