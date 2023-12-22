Путин объявил о строительстве школ и садов за счет федеральных средств

В 2023 году в Петербурге был введён в строй 81 социальный объект.

Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию отметил увеличение нагрузки на социальную сферу в крупных городах и объявил о планах по строительству дополнительных школ и садов за счет федеральных средств.



Как отметил портал "Строительный Петербург", пять лет назад в Северной столице был значительный дефицит социальной инфраструктуры, составлявший более 300 объектов. В 2024 году он будет полностью ликвидирован, а в 2025 году все соцобъекты в городе будут строиться планово. С 2019 года в городе на Неве было построено детских садов на 26 тысяч мест и школ – более чем на 50 тысяч мест.

В 2023 году в Петербурге был введён в строй 81 социальный объект. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 99 социальных объектов, включая 36 школ и 38 детских садов.

Фото: портал "Строительный Петербург"