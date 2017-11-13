У льготных категорий особенно востребованы путевки в Крым.

Летом 2021 года петербургских школьников готовы принять 114 лагерей из 8 субъектов России. Крымское направление остается одним из самых популярных мест для отдыха у детей. Об этом "Петербургский дневник" узнал в комитете по образованию.

Власти готовы полностью или частично оплатить 112 тыс. путевок. Из них около 58 тыс. составляют сертификаты. При необходимости квоту можно увеличить. На данный момент от родителей поступило более 28 тыс. заявлений.

В области ребят примут лагеря "Ленинградец", "Чайка", "Молодежный", "Восход", "Каравелла", "Заря", "Морское братство" и "Карельская березка".

На первую смену заявления и документы необходимо подать до 28 мая 2021 года, до 21 июня — на вторую. Прием заявлений на третью и четвертую смену начнется с 11 мая.

Фото: Piter.TV