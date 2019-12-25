В объектив петербургского фотографа попала битва пустельг за грызуна

В какой-то момент птица даже выронила добычу.

Фотограф Антон Кубышкин на выходных в Приморском районе заметил пустельгу (род Соколы). Как оказалось, у распределительной ТЭЦ живут минимум три особи, одна из которых – с кольцом. Данные на нём указывают, что птицу окольцевали в Польше в 2018 году.

Также объектив фотографа попала битва двух пустельг из-за грызуна.

В какой-то момент птица даже выронила добычу. Но вполне возможно, мышь не успела упасть на землю: пустельги легко могут поймать добычу на лету. Антон Кубышкин, фотограф

В РФ обитают два вида этих хищных птиц: обыкновенная пустельга и степная пустельга. Обыкновенная пустельга занесена в Красную книгу Петербурга.

Ранее в Кронштадте обнаружили окольцованную озерную чайку.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)