В Пушкине собирают гуманитарную помощь для Курской области

Вещи и продукты принимают на Московском шоссе в доме № 4.

В Пушкинском районе собирают гуманитарную помощь для граждан, предприятий, организаций для жителей Курской и Липецкой областей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Вещи и продукты принимают на Московском шоссе в доме № 4. Там находится Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Пушкинского района.

С 19 до 23 августа гуманитарную помощь принимают с 09:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00. Телефон для справок: 573-94-59.

Перечень гуманитарной помощи, необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения Курской и Липецкой областей в карточках.

Ранее мы писали, что в Курскую область из Петербурга направили 60 тонн гуманитарного груза.

Фото: Telegram / Пушкинский район СПб