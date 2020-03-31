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В Курскую область из Петербурга направили 60 тонн гуманитарного груза
Сегодня, 21:58
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В Курскую область из Петербурга направили 60 тонн гуманитарного груза

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Сбор вещей, которые необходимы региону, организовали в СПб ГКУ "Центр международных гуманитарных связей".

Во Всемирный день гуманитарной помощи, 19 августа, в Курскую область направили 60 тонн гуманитарного груза от петербуржцев. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

Сбор вещей, которые необходимы региону, организовали в СПб ГКУ "Центр международных гуманитарных связей" по поручению главы Северной столицы. 

Жители Петербурга и городские организации оперативно собрали жизненно необходимые пострадавшему региону виды гуманитарной помощи. Это продукты питания с длительным сроком хранения, питьевая вода, детское питание, памперсы, предметы личной гигиены, постельное белье, пледы, подушки, одежда для взрослых и детей. Помощь продолжает поступать.

Губернатор Петербурга 

Также петербуржцы собрали игрушки, генераторы, тепловые пушки, раскладные кровати.

Ранее на Piter.TV: в СПбГПМУ собирают гуманитарную помощь для Курской и Липецкой областей. 

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: гуманитарная помощь, курская область
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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