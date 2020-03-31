В Курскую область из Петербурга направили 60 тонн гуманитарного груза

Сбор вещей, которые необходимы региону, организовали в СПб ГКУ "Центр международных гуманитарных связей".

Во Всемирный день гуманитарной помощи, 19 августа, в Курскую область направили 60 тонн гуманитарного груза от петербуржцев. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Сбор вещей, которые необходимы региону, организовали в СПб ГКУ "Центр международных гуманитарных связей" по поручению главы Северной столицы.

Жители Петербурга и городские организации оперативно собрали жизненно необходимые пострадавшему региону виды гуманитарной помощи. Это продукты питания с длительным сроком хранения, питьевая вода, детское питание, памперсы, предметы личной гигиены, постельное белье, пледы, подушки, одежда для взрослых и детей. Помощь продолжает поступать. Губернатор Петербурга

Также петербуржцы собрали игрушки, генераторы, тепловые пушки, раскладные кровати.

Ранее на Piter.TV: в СПбГПМУ собирают гуманитарную помощь для Курской и Липецкой областей.

Фото: пресс-служба Смольного