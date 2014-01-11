В пяти МФЦ Петербурга можно пройти вакцинацию от COVID-19

Первый из них открылся в Колпинском районе. Вакцинацию прошли 300 человек.

В 5 МФЦ Петербурга работают пункты вакцинации. Записаться на прививку можно по телефону МФЦ, либо на стойке информирования.

Пункты располагаются по следующим адреса:

Сектор №1 МФЦ Московского района на Новоизмайловском проспекте, 34/2 — вторник и четверг с 16:00 до 19:00. В наличии "Спутник V" и "Спутник Лайт";

Сектор №2 МФЦ Выборгского района на Учебном переулке, 2 литера А — по будним дням с 12:00 до 18:00. В наличии "Спутник V".

Сектор №1 МФЦ Невского района на улице Седова, 69 — по будням с 14:00 до 20:00. В наличии "Спутник V" и "Спутник Лайт";

Сектор №1 МФЦ Фрунзенского района на проспекте Славы, 2/1 — понедельник и среда с 15:00 до 19:00. В наличии "Спутник V" и "Спутник Лайт";

Сектор №3 МФЦ Колпинского района на Тверской улице, 36/2 литера А — вторник и четверг с 14:00 до 19:00. В наличии "Спутник Лайт".

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Фото: ВКонтакте / СПБ ГКУ "МФЦ"