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На базе Политехнического университета Петербурга откроется пункт вакцинации для студентов и сотрудников
Сегодня, 11:28
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На базе Политехнического университета Петербурга откроется пункт вакцинации для студентов и сотрудников

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Руководство вуза хочет помочь городу ускорить темпы вакцинации.

В Санкт-Петербургском Политехническом университете Петра Великого откроется прививочный пункт для сотрудников и студентов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Открытие запланировано на 17 февраля. Пункт организован на базе городской поликлиники №76 на улице Хлопина, которая обслуживает около 70 тыс. студентов. 

В прививочный центр купили все необходимое оборудование, в том числе холодильники для хранения вакцин. Студенты и сотрудники СПбПУ смогут сделать вакцину от коронавируса. 

По словам ректора университета, академика РАН Андрея Рудского, темпа вакцинации от COVID-19 в Петербурге недостаточные, поэтому вуз решил проявить инициативу и помочь городу. СПбПУ планирует провести массовую прививочную кампанию. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в психоневрологических интернатах Петербурга началась вакцинация от коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, политех, прививочный пункт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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