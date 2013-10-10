На базе Политехнического университета Петербурга откроется пункт вакцинации для студентов и сотрудников

Руководство вуза хочет помочь городу ускорить темпы вакцинации.

В Санкт-Петербургском Политехническом университете Петра Великого откроется прививочный пункт для сотрудников и студентов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Открытие запланировано на 17 февраля. Пункт организован на базе городской поликлиники №76 на улице Хлопина, которая обслуживает около 70 тыс. студентов.

В прививочный центр купили все необходимое оборудование, в том числе холодильники для хранения вакцин. Студенты и сотрудники СПбПУ смогут сделать вакцину от коронавируса.

По словам ректора университета, академика РАН Андрея Рудского, темпа вакцинации от COVID-19 в Петербурге недостаточные, поэтому вуз решил проявить инициативу и помочь городу. СПбПУ планирует провести массовую прививочную кампанию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в психоневрологических интернатах Петербурга началась вакцинация от коронавируса.

Фото: Piter.TV