В Пулково накормили петербуржцев, которые не могут улететь в Калининград

Пассажиры, застрявшие в Пулково, получили помощь от аэропорта.

Вот уже несколько часов пассажиры, которые должны были лететь из Петербурга в Калининград, ожидают своей судьбы в Пулково. Речь идет о пассажирах рейсов FV/SU 6323, FV/SU 6325 и U6 391.

В социальных сетях петербуржцы сообщили, что их рейс отложили из-за густого тумана в точке прибытия. Более того, самолет из Петербурга даже вылетал в сторону самого западного города России. Но из-за нелетной погоды он вернулся в Питер.

Piter.TV узнал, что людям выдали горячую еду. Мы публикуем эксклюзивные кадры, снятые в зоне ожидания аэропорта Пулково. Мобильный корреспондент уточнил, что пассажиры регулярно получают оперативную информацию. Им выдали воду и еду.

В аэропорту "Храброво" уже подтвердили факт массовых задержек рейсов из-за непогоды. Онлайн-табло аэропорта на данный момент выглядит следующим образом.

Видео: Piter.TV