В Петербурге перечислили самые распространенные психосоматические заболевания подростков

Если ребенок жалуется на плохое самочувствие, то прежде всего стоит обратиться к врачу.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" доцент кафедры клинической психологии СПбГПМУ Мария Коргожа объяснила, какие психосоматические заболевания чаще всего встречаются у подростков.

Конечно, в современной медицине этот список весьма и весьма обширный, но некоторые из них – это сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, это атопический дерматит, некоторые виды функциональных нарушений работы желудочно-кишечного тракта и нарушения пищевого поведения в целом, некоторые виды головных болей и так далее. Мария Коргожа, психолог

Психосоматические расстройства отличаются от других заболеваний тем, что при них симптомы идут вразрез с результатами медицинских обследований. Если ребенок жалуется на плохое самочувствие, то прежде всего стоит обратиться к врачу.

В этом случае можно предложить родителям обратиться к широкому специалисту, это к педиатру, который точно сможет понять, нужна ли здесь консультация какого-то профильного специалиста и, собственно, может дать направление к этому специалисту. Может быть эндокринолог, невролог. Мария Коргожа, психолог

По словам специалиста, в настоящее время приветствуется комплексный подход – сочетание разных видов психотерапии и прием медикаментов.

Кроме того, стало известно, какая профилактика психосоматических заболеваний существует. Прежде всего, необходимо снизить уровень повседневного стресса.

Основной момент, что родителям нужно обратить внимание на сбалансированность повседневной нагрузки ребенка. После интенсивных занятий в школе, во внеучебной деятельности, у ребенка должно было время и возможность восстановить свои силы, отдохнуть. Мария Коргожа, психолог

Важны организация сбалансированного питания, психологический климат в семье.

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