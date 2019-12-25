"Не там ищут зло": детский психолог о жалобах на произведения искусства с обнаженными телами

Оксана Защиринская рассказала Piter.TV, как влияют на детей картины и скульптуры с изображением голых людей.

На днях Эрмитаж получил жалобу из некоего ведомства на скульптуры обнаженных людей. По заявлению анонима, такие произведения искусства пагубно влияют на детей и развращают их. Piter.TV решил узнать у детского психолога и доктора психологических наук Оксаны Защиринской, так ли это на самом деле.

В контексте музейной обстановки тела, представленные в скульптуре и на картинах, не служат ни в коей мере средством сексуального развращения молодого поколения, заявила психолог. Любая скульптура, по мнению Оксаны Защиринской, представлена так, что в ней нет даже намека на порнографию.

У этих источников культурного знания совсем другая направленность – художники и скульпторы показывают, какой может быть красота тела мужчины и женщины. Это определенный ориентир для молодежи – как надо беречь свое тело, как надо к нему относиться, каким оно может быть красивым. Это правильная воспитательная направленность, поскольку у нас вместо культуры показа тела сейчас доминирует, к сожалению, интернетная агрессия и "чернуха". Засчет музеев мы всеми силами сохраняем вот эту альтернативу всего непонятного развращающего контента. Оксана Защиринская

Также психолог отметила, что при призыве к разврату тело человека выставляется совсем в другом ракурсе и вызывает при восприятии чувство "биологического формата" – то самое, которое стимулируется при просмотре материалов 18+. Музейные же варианты, говорит Защиринская, воспевают человеческое тело и призывают заботиться о нем, а не относиться безжалостно, как это зачастую показывается во "взрослом" контенте.

В музее ребенку достаточно сделать акцент на том, что здесь учатся воспринимать и ценить красоту тела, а не прикрывать малышу глаза, как перед фильмом с пикантной сценой. В реальной жизни ребенок естественным образом не огорожен от обнаженного тела: малыш изучает себя в зеркало, видит сверстников в туалетной комнате детского садика, смотрит, как мама кормит маленького брата или сестру грудью. Психолог соглашается с этим размышлением и подчеркивает, что у людей, пишущих жалобы на произведения искусства с обнаженными телами, есть проблемы.

Это нездоровые люди, они видят в культуре и искусстве, которые создавались многими поколениями, порнографию. Таким людям надо объяснять, что существуют психологи и психиатры, и к ним нужно обратиться. Они не там ищут зло, не от того защищают детей. Если вы считаете, что ваших детей развращает фигура Аполлона, просто не ходите туда, не смотрите, не водите своего ребенка. Ребенок сам найдет в интернете куда более непристойные вещи. Оксана Защиринская

Психолог отметила, что основу культуры и нравственности, представленную в музеях, нельзя разрушать, а подобные люди не могут распоряжаться музеями.

Ранее мы писали, что памятник Петру I в Петропавловской крепости возглавил рейтинг самых забавных в РФ.

Фото: pixabay