Прямой эфир с главой Красногвардейского района Андреем Хортом состоится 24 сентября

Глава Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт проведет прямую трансляцию в официальной группе администрации района в соцсети "ВКонтакте" в среду, 24 сентября, в 17 часов. Эту новость он анонсировал в своем Telegram-канале.

За лето много новостей, накопились вопросы, на которые хотел ответить лично. Обязательно расскажу и о том, что мы планируем в районе до конца года. Андрей Хорт, глава Красногвардейского района Петербурга

Зрители смогут задать интересующие их вопросы прямо в комментариях под объявлением трансляции. Глава района обещает уделить каждому комментарию внимание и подробно разъяснить интересующие моменты в прямом эфире.

Фото: Telegram / Андрей Алексеевич Хорт