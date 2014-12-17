Прямые авиарейсы до Андижана запустят из Петербурга

Первый перелет состоится 27 октября, рейсы будут осуществляться каждую среду.

Uzbekistan Airways объявляет о запуске регулярных авиарейсов из Андижана в Петербург. Первый перелет состоится 27 октября, рейсы будут осуществляться каждую среду, сообщает авиакомпания.

Продолжительность полёта из Андижана в северную столицу займет 5 часов 35 минут, обратный рейс продлится 4 часа 55 минут.

Самолет будет отправляться из Узбекистана в 10:00 утра и приземлится в Петербурге в 13:35. Обратно самолёт взлетит в 15:05 и прибудет в Андижан в 22:00. Временные рамки приведены по местному времени каждого региона.

Фото: Piter.TV