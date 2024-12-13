Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина ответит на вопросы горожан 22 мая

Ирина Петровна курирует работу комитета по образованию, Архивного комитета и комитета по делам записи актов гражданского состояния Северной столицы.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" и группе городского правительства во "ВКонтакте" 22 мая в 20:00 состоится прямая линия с вице-губернатором Ириной Потехиной. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов накануне.

Ирина Петровна курирует работу комитета по образованию, Архивного комитета и комитета по делам записи актов гражданского состояния Северной столицы. Вопросы можно задать на странице Ирины Потехиной или по номеру телефона: 246-79-49.

Ранее мы рассказывали о том, что в Театре эстрады имени Аркадия Райкина наградили администраторов госпабликов. В Петербурге насчитывают почти 3 тыс. таких пабликов, каждый квартал публикации в общей сложности набирают свыше 100 млн просмотров.

Видео: Telegram / Александр Беглов

Фото: ВКонтакте / Ирина Потехина