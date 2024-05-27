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В Театре эстрады имени Аркадия Райкина наградили администраторов госпабликов

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В городе насчитывают почти 3 тыс. таких пабликов.

В петербургском Театре эстрады имени Аркадия Райкина 15 мая наградили лучших администраторов госпабликов. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский. 

В городе насчитывают почти 3 тыс. таких пабликов, каждый квартал публикации в общей сложности набирают свыше 100 млн просмотров. 

Самое главное – мы видим обратную связь жителей. Число подписчиков на официальных страницах государственных учреждений регулярно увеличивается. Это значит, что петербуржцы все больше хотят получать информацию из достоверных источников. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Планируется превратить госпаблики в универсальные площадки, где можно будет не только узнавать новости и задавать вопросы, но и получать полезные услуги.

Нам важно использовать сервисный функционал на максимум: добавлять тренды в контент и передавать важные смыслы в понятном формате. Уверен, с такой профессиональной командой у нас все получится!

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: Дмитрий Шерих вновь избран председателем Петербургского отделения Союза журналистов. 

Видео: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: госпаблики, театр эстрады имени аркадия райкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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