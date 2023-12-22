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Фестиваль госпабликов прошёл в БКЗ "Октябрьский"
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Фестиваль госпабликов прошёл в БКЗ "Октябрьский"

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В Петербурге функционируют около 3000 официальных страниц, предоставляющих достоверную информацию о городских событиях.

В воскресенье, 14 января, в БКЗ "Октябрьский" состоялся фестиваль. О мероприятии сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Как отметил чиновник, по поручению президента РФ каждое государственное учреждение обязано присутствовать в социальных сетях и отвечать на вопросы и обращения граждан. В Петербурге функционируют около 3000 официальных страниц, предоставляющих достоверную информацию о городских событиях.

Статистика показывает, что каждый третий россиянин подписан на официальные страницы госучреждений, однако, как добавил Пиотровский, власти города планируют значительно увеличить аудиторию.

Ранее мы сообщили о том, что на выставке "Россия" в Москве Петербург открыл креативную неделю.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: госпаблики, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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