На выставке "Россия" в Москве Петербург открыл креативную неделю

До 17 января стенд города на Неве будет представлять "все разнообразие возможностей для самореализации".

На стенде Петербурга в рамках выставки "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ, 14 января стартовала креативная неделя. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем tg-канале.

До 17 января стенд города на Неве будет представлять "все разнообразие возможностей для самореализации". Кроме того, гостей ждут мастер-классы по изготовлению петербургских сувениров. Участники смогут сделать платок или шоппер с изображением достопримечательностей, оригами "Питерские коты" или открытку с архитектурными видами города.

Будут проходить игры и квизы: на "Доброквизе" участники проверят знания в добровольчестве, на интеллектуальной игре "Рекламная интуиция" – разгадают хитрости маркетинга и уловки рекламных кампаний. Борис Пиотровский, губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на выставке "Россия" открылась экспозиция, посвященная возможностям для молодежи Петербурга.

Фото: Telegram / Пиотровский Online