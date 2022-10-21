Дрозденко проведет прямую линию 19 августа

Губернатор Ленобласти проведет прямую линию 19 августа. С 16:00 до 17:00 жители смогут задать вопросы главе региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.
Телефонная линия губернатора Ленинградской области пройдет в прямом эфире телеканала "ЛенТВ24". Свои вопросы можно задать по телефону 006 (набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, звонок со стационарного телефона бесплатный) и +7 (81361) 315-01 (стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи), рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.
К линии подключат сотрудников администраций муниципальных образований области.
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Фото: Telegram / Александр ДроZденко
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