Дрозденко проведет прямую линию 19 августа

Свои вопросы можно задать по телефону 006.

Губернатор Ленобласти проведет прямую линию 19 августа. С 16:00 до 17:00 жители смогут задать вопросы главе региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

Телефонная линия губернатора Ленинградской области пройдет в прямом эфире телеканала "ЛенТВ24". Свои вопросы можно задать по телефону 006 (набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, звонок со стационарного телефона бесплатный) и +7 (81361) 315-01 (стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи), рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.

К линии подключат сотрудников администраций муниципальных образований области.

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Фото: Telegram / Александр ДроZденко