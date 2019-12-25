Прямая линия с вице-губернатором Петербурга Николаем Линченко состоится 6 марта

Вопросы для эфира уже принимаются через страницу Линченко в социальной сети "ВКонтакте" либо по телефону 246-79-49.

В четверг, 6 марта, в 20:00 состоится прямая линия с вице-губернатором Петербурга Николаем Линченко. Об этом объявил губернатор города Александр Беглов. Глава Северной столицы в своем Telegram-канале уточнил, что вопросы для эфира уже принимаются через страницу Линченко в социальной сети "ВКонтакте" либо по телефону 246-79-49.

Трансляция будет доступна на телеканале "Санкт-Петербург" и в официальной группе правительства города.

Николай Линченко курирует работу ряда ключевых городских структур, включая Комитет по градостроительству и архитектуре, Комитет по строительству, Службу госстройнадзора и экспертизы, Комитет по инвестициям и Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Фото: Telegram / Александр Беглов