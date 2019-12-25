Эксперт прокомментировал информированность россиян о прямой линии с Путиным

Прямая линия начнется 30-го июня в 12:00.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали итоги нового опроса ВЦИОМ, посвященного "Прямой линии с Владимиром Путиным".

Опрос показал, что про "прямую линию" знают только 77% россиян. При этом 2 года назад уровень информированности был 87%. Точную дату и время знают 47% против 62% в 2019-м. Смотреть трансляцию будут только 35% информированных и 27% от всех респондентов. 2 года назад было 29%.

Эксперты отметили, что информированность снизилось, однако интерес остался практически на таком же уровне. Это значит, что, если бы информации было больше, как 2 года назад, то и желающих смотреть было бы больше.

Фото: kremlin.ru