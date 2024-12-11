Прямая линия с вице-губернатором Борисом Пиотровским состоится 23 января

Жители могут задать свои вопросы на странице Пиотровского в соцсети "ВКонтакте" или позвонив по номеру 246-79-49.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский проведет прямую трансляцию 23 января. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов через свой Telegram-канал.

Пиотровский отвечает за такие комитеты, как Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по развитию туризма, Комитет по печати и взаимодействию со СМИ, Управление внутренней политики и Отдел по связям с религиозными объединениями.

Жители могут задать свои вопросы на странице Бориса Пиотровского в соцсети "ВКонтакте" или позвонив по номеру 246-79-49. Трансляция состоится в четверг в 20:00 на телеканале "Санкт-Петербург" и в официальной группе правительства города.

Фото: Telegram / Александр Беглов