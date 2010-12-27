Основатель Little Big Илья Прусикин попал в больницу

Коллектив отменил свои концерты в России и зарубежом.

Фронтмен петербургской группы Little Big Илья Прусикин госпитализирован в больницу. Об этом коллектив сообщил на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

Уточняется, что в связи с ухудшением здоровтя музыканты, коллектив вынужден отменить свои ближайшие выступления на фестивалях "Рок за Бобров" в Минске и "Solar Weekend" в Нидерландах. Little Big извинились перед своими фанатами и заверили, что гастроли возобновятся по графику в октябре.

Подробностей о состоянии здоровья Прусикина в группе не сообщили. В СМИ написали о высокой температуре у артиста. Фанаты пожелали ему скорейшего выздоровления.

Фото: Little Big