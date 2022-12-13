В Петергофе пьяные отец и сын напали на сотрудника полиции

Правонарушителями оказались ранее судимый 35-летний житель Петергофа и его 16-летний сын. Подростку оказана медицинская помощь.

Проводится проверка по факту нападения на полицейского в Петергофе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около двух часов ночи 19 марта в полицию поступило сообщение о том, что у кафе на Разводной улице нетрезвые граждане нарушают общественный порядок.

Прибыв на место происшествия полицейские обнаружили мужчин, находящихся по внешним признакам в состоянии опьянения. Они вели себя вызывающе и конфликтовали с другими посетителями кафе. На законные требования сотрудников полиции правонарушители не отреагировали, при попытке доставить в отдел полиции для разбирательства оказали активное сопротивление, один из них нанёс несколько ударов полицейскому. Сотрудники МВД при задержании были вынуждены применить физическую силу.

Правонарушителями оказались ранее судимый 35-летний житель Петергофа и его 16-летний сын. Подростку оказана медицинская помощь. Мужчина был доставлен в отдел полиции. За появление в общественном месте в состоянии опьянения был составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ.

Фото: Piter.tv