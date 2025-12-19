Проверка животноводческого комплекса после смены владельца прошла в Тосненском районе

В процессе посещения глава ведомства встретился с новым хозяином предприятия и детально изучил условия содержания скота, осмотрев внутренние помещения фермы.

Леонид Кротов, возглавляющий Управление ветеринарии Ленинградской области, совершил визит на животноводческий комплекс в Тосненском районе, владельцем которого недавно стала новая организация. В процессе посещения глава ведомства встретился с новым хозяином предприятия и детально изучил условия содержания скота, осмотрев внутренние помещения фермы.

В Управлении отметили, что несмотря на праздничные дни, ветеринары региона продолжали выполнять запланированные мероприятия. Специалистами проводились санитарные проверки предприятий, осуществлялась профилактика заболеваний, а также инспектировались запасы корма и обеспеченность животных теплой питьевой водой.

Фото: Telegram / Госветслужба Ленобласти