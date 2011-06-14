  1. Главная
Специалисты Роспотребнадзора вновь проверили водоемы Петербурга и Ленобласти
Сегодня, 16:43
В городе вода соответствует нормативам только в Ольгинском пруду.

Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 26 августа проверили водоемы региона. Мониторинг ведется с мая. 

В городе отобрали 312 проб воды в девяти акваториях на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Вода соответствует нормативам только в Ольгинском пруду. 

А в области отобрано 260 проб в 20 зонах рекреаций. Качество воды удовлетворительно в озерах Отрадное, Ратное и Озерко. 

Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Теги: водоемы, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

