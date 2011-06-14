Специалисты Роспотребнадзора вновь проверили водоемы Петербурга и Ленобласти

В городе вода соответствует нормативам только в Ольгинском пруду.

Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 26 августа проверили водоемы региона. Мониторинг ведется с мая.

В городе отобрали 312 проб воды в девяти акваториях на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Вода соответствует нормативам только в Ольгинском пруду.

А в области отобрано 260 проб в 20 зонах рекреаций. Качество воды удовлетворительно в озерах Отрадное, Ратное и Озерко.

Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти