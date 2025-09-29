Полиция проверила около 300 мигрантов на стройках Юго-Запада Петербурга

У 24 человек зафиксированы нарушения правил регистрационного учета, вследствие чего они привлечены к административной ответственности.

Полиция провела профилактические мероприятия на строительных площадках в Красносельском и Петродворцовом районах Петербурга. Основная цель рейдов заключалась в проверке соблюдения иностранными рабочими миграционных норм и выявления возможных правонарушений, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По итогам комплексных проверок было выявлено почти 300 мигрантов, занятых на строительстве объектов. Большая часть работников прошла проверку непосредственно на местах и была освобождена, поскольку никаких нарушений обнаружено не было. Однако 98 иностранцев пришлось доставить в территориальные подразделения полиции для дополнительного разбирательства из-за отсутствия документации, подтверждающей легальность нахождения и работы в стране.

Выяснилось, что 48 мигрантов незаконно находились на стройплощадках, формально работая в других компаниях. Вопрос об отмене их трудовых патентов находится на рассмотрении соответствующих служб. У 24 человек зафиксированы нарушения правил регистрационного учета, вследствие чего они привлечены к административной ответственности. Пять нарушителей получили уведомление о запрете повторного въезда в Российскую Федерацию, рассматривается вопрос о принудительном выдворении за пределы государства.

Контроль над соблюдением миграционного законодательства и обеспечением правопорядка продолжается.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти