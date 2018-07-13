Сирены завоют в Петербурге 2 октября

В ходе проверки на всей территории города будут включены электромеханические сирены, специализированные технические средства оповещения, устройства информирования и оповещения.

В среду, 2 октября, с 10:30 до 11:00 в Петербурге состоится плановая комплексная проверка работоспособности региональной системы оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по информатизации и связи.

В ходе проверки на всей территории города будут включены электромеханические сирены, специализированные технические средства оповещения, устройства информирования и оповещения. Также будут использованы телевизионные каналы, радиовещательные станции и технические средства оповещения организаций, подключенные к региональной системе оповещения.

Цель мероприятия — оценка состояния и готовности технических средств и каналов связи, входящих в состав системы оповещения. Проверка позволит также отработать действия дежурных служб города в случае включения системы. По результатам проверки будут определены направления дальнейшего совершенствования системы оповещения населения.

Фото: Piter.TV