  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Транспортная прокуратура проводит проверку после задержки электричек в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 10:21
95
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Транспортная прокуратура проводит проверку после задержки электричек в Петербурге и Ленобласти

0 0

Утром 14 января на перегоне Мшинская — Строганово остановился грузовой состав.

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры начали проверку в связи с задержками пассажирских поездов в Ленобласти и Петербурге. Напомним, утром 14 января на перегоне Мшинская — Строганово остановился грузовой состав. 

Восстановили движение на Балтийском направлении к 08:50. Также проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и соблюдения прав пассажиров. 

Ранее на Piter.TV: поезд из Петербурга остановили на территории Белоруссии 7 января. Состав задержался из-за технической неисправности. 

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура 

Теги: ожд, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии