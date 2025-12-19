Транспортная прокуратура проводит проверку после задержки электричек в Петербурге и Ленобласти

Утром 14 января на перегоне Мшинская — Строганово остановился грузовой состав.

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры начали проверку в связи с задержками пассажирских поездов в Ленобласти и Петербурге. Напомним, утром 14 января на перегоне Мшинская — Строганово остановился грузовой состав.

Восстановили движение на Балтийском направлении к 08:50. Также проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и соблюдения прав пассажиров.

Ранее на Piter.TV: поезд из Петербурга остановили на территории Белоруссии 7 января. Состав задержался из-за технической неисправности.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура