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Организована проверка по факту возврата рейса из Петербурга в Калининград
Сегодня, 20:30
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Организована проверка по факту возврата рейса из Петербурга в Калининград

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Пассажиры вылетели в город резервным бортом.

Транспортная прокуратура Северо-Западного федерального округа организовала проверку в связи с сегодняшним возвратом самолетного рейса из Петербурга в Калининград, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что сегодня объявлялось о возврате самолета, который вылетел из аэропорта "Пулково" в Калининград. Причиной отмены рейса стали технические причины. Пассажиры пересели на резервный борт.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полетов.

Севро-Западная транспортная прокуратура

Ранее мы рассказывали, что в петербургском Пулково подорожала парковка для автомобилей.

Фото: Piter.TV

Теги: отмена рейса, пулково
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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