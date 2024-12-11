Организована проверка по факту возврата рейса из Петербурга в Калининград

Пассажиры вылетели в город резервным бортом.

Транспортная прокуратура Северо-Западного федерального округа организовала проверку в связи с сегодняшним возвратом самолетного рейса из Петербурга в Калининград, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что сегодня объявлялось о возврате самолета, который вылетел из аэропорта "Пулково" в Калининград. Причиной отмены рейса стали технические причины. Пассажиры пересели на резервный борт.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полетов. Севро-Западная транспортная прокуратура

Ранее мы рассказывали, что в петербургском Пулково подорожала парковка для автомобилей.

Фото: Piter.TV