Организована проверка по факту возврата рейса из Петербурга в Калининград

Транспортная прокуратура Северо-Западного федерального округа организовала проверку в связи с сегодняшним возвратом самолетного рейса из Петербурга в Калининград, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, что сегодня объявлялось о возврате самолета, который вылетел из аэропорта "Пулково" в Калининград. Причиной отмены рейса стали технические причины. Пассажиры пересели на резервный борт.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полетов.
Севро-Западная транспортная прокуратура
Ранее мы рассказывали, что в петербургском Пулково подорожала парковка для автомобилей.
Фото: Piter.TV
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