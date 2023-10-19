  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На площади Конституции водитель наехал на бордюр и сбил пешехода
Сегодня, 11:36
107
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На площади Конституции водитель наехал на бордюр и сбил пешехода

0 0

Пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован.

Полицией проводится проверка по факту ДТП в Московском районе, в котором пострадал 32-летний пешеход. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 5 июня у дома 7 по площади Конституции 24-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, двигаясь по Ленинскому проспекту, не справился с управлением и совершил наезд на бордюр, где наехал на светофор, дорожный знак и сбил 32-летнего пешехола.

Пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован.

Накануне на Московском шоссе в аварии с грузовиками погиб 34-летний водитель.

Фото: МВД

Теги: пешеход, площадь конституции
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии