На Московском шоссе в аварии с грузовиками погиб 34-летний водитель

Один из грузовых автомобилей остановился из-за поломки.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Пушкинском районе с участием грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 5 июня в Пушкинском районе на Московском шоссе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Инспекторами ДПС установлено, что 34-летний мужчина, управляя автомобилем ГАЗ, двигаясь по Московскому шоссе от Курьерского проезда в сторону Паровозной дороги, совершил наезд на остановившийся по причине поломки грузовик Freightliner с полуприцепом, под управлением 62-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель ГАЗа от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Также накануне на трассе "Скандинавия" погибла пассажир Skoda.

Фото: МВД

Видео: Telegram/ Мегаполис