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Сотрудники ГАТИ Петербурга проверили чистоту городских пляжей
Сегодня, 9:41
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Сотрудники ГАТИ Петербурга проверили чистоту городских пляжей

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На 37 территориях с уборкой справляются оперативно.

В Петербурге за последние две недели сотрудники Государственной административно-технической инспекции осмотрели пляжи в Курортном, Выборгском, Кировском, Колпинском, Петродворцовом, Приморском, Петроградском и Василеостровском районах. Об этом сообщили в учреждении 5 августа. 

На 37 территориях с уборкой справляются оперативно: урны опустошали вовремя, также не было мусора. Не справились с наплывом отдыхающих ответственные за содержание 58 пляжей. Все замечания быстро устранили. 

Ранее мы рассказывали о том, что Безымянное озеро в Красносельском районе оказалось безопасным для купания. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гати, пляжи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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