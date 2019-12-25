Сотрудники ГАТИ Петербурга проверили чистоту городских пляжей

На 37 территориях с уборкой справляются оперативно.

В Петербурге за последние две недели сотрудники Государственной административно-технической инспекции осмотрели пляжи в Курортном, Выборгском, Кировском, Колпинском, Петродворцовом, Приморском, Петроградском и Василеостровском районах. Об этом сообщили в учреждении 5 августа.

На 37 территориях с уборкой справляются оперативно: урны опустошали вовремя, также не было мусора. Не справились с наплывом отдыхающих ответственные за содержание 58 пляжей. Все замечания быстро устранили.

Ранее мы рассказывали о том, что Безымянное озеро в Красносельском районе оказалось безопасным для купания.

Фото: Piter.TV