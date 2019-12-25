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Безымянное озеро в Красносельском районе оказалось безопасным для купания
Сегодня, 15:58
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Безымянное озеро в Красносельском районе оказалось безопасным для купания

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В городе на 29 июля отобрали 216 проб в девяти акваториях.

Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти вновь проверили водные объекты региона на соответствие требованиям санитарного законодательства. 

В городе на 29 июля отобрали 216 проб в девяти акваториях на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Так, купаться безопасно в Безымянном озере в Красносельском районе. 

А в области отобрано 180 проб воды в 20 зонах рекреаций. По результатам мониторинга качество соответствует нормативам в озере Суходольское. 

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что в Ольгинском пруду спасли тонувшую девочку, а в Колонистском пруду помогли мужчине. 

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Теги: красносельский район, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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