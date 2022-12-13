В Петербурге запустили пилотную программу для проверки женского здоровья после родов

Программа послеродовой проверки здоровья была запущена на базе роддома №10 по инициативе сотрудников медицинского учреждения.

Пилотную программу по обследованию женского здоровья запустили в роддоме №10. Пройти всех специалистов за один день, включая психолога, могут мамы, у которых после родов прошло от 9 до 12 месяцев. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Если маме не с кем оставить ребенка, то на послеродовое обследование она может прийти вместе с ним. При роддоме №10 работает детская комната. Пока женщина проходит необходимых специалистов, малышом занимается няня.

Программа послеродовой проверки здоровья была запущена на базе роддома №10 по инициативе сотрудников медицинского учреждения. Воспользоваться услугой на данный момент могут только прикрепленные к женской консультации пациенты.

Ранее стало известно, в каком возрасте чаще всего рожают петербурженки.

Фото: Piter.tv