Более 150 протоколов составили против торговцев в Апраксином дворе

Всего было конфисковано контрафактных товаров (одежда, продукты растениеводства и табак) общей стоимостью свыше 7 млн рублей.

Специалисты городского Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности регулярно осуществляют мониторинг ситуации на территории Апраксина двора, расположенного в центральной части Петербурга.

Согласно официальной информации ведомства, за прошедший период текущего года сотрудниками были зафиксированы и составлены протоколы нарушения порядка торговли в количестве более 150 случаев реализации продукции вне установленных торговых зон, а также зафиксировано более двадцати эпизодов незаконного размещения рекламных объявлений и прочих информационных материалов.

Комитет подчеркивает, что предпринятые меры позволили значительно сократить масштабы нелегальной торговли на территории рынка. Представители ведомства отмечают продолжение активного надзора за соблюдением норм закона и поддержание должного уровня безопасности на данном участке городской инфраструктуры.

Фото: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности