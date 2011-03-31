Иностранец подозревается в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в вагоне петербургского метро

По материалам работы полиции следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Вечером в понедельник, 24 июня, в полицию Невского района обратилась 40-летняя местная жительница с сообщением о том, что в вагоне электропоезда между станциями метрополитена "Площадь Александра Невского – Новочеркасская" неизвестный мужчина совершил в отношении ее 16-летней дочери противоправные действия, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

25 июня в 20:20 у дома 7 по бульвару Красных Зорь в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 31-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья.

По материалам работы полиции следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские полицейские задержали дебошира, избившего врача-травматолога.

Фото: Piter.TV