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Иностранец подозревается в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в вагоне петербургского метро
Сегодня, 10:51
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Иностранец подозревается в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в вагоне петербургского метро

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По материалам работы полиции следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). 

Вечером в понедельник, 24 июня, в полицию Невского района обратилась 40-летняя местная жительница с сообщением о том, что в вагоне электропоезда между станциями метрополитена "Площадь Александра Невского – Новочеркасская" неизвестный мужчина совершил в отношении ее 16-летней дочери противоправные действия, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

25 июня в 20:20 у дома 7 по бульвару Красных Зорь в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 31-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. 

По материалам работы полиции следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). 

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские полицейские задержали дебошира, избившего врача-травматолога.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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