Петербургские полицейские задержали дебошира, избившего врача-травматолога

Потерпевший с ушибами обратился в травмпункт, где после оказания медицинской помощи был отпущен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на вторник, 25 июня, в полицию Приморского района поступило сообщение о сработавшей тревожной кнопке в поликлинике, расположенной в доме 50 к1 по Камышовой улице. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на место происшествия незамедлительно были направлены наряды полиции.

По указанному адресу был задержан 34-летний местный житель, который, находясь в помещении травматологического пункта, в результате внезапно возникшего конфликта по причине не оказания первой медицинской помощи продрался с врачом.

Дебошир был доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него было вынесено определение о возбуждении административного производства за нанесение побоев. Потерпевший с ушибами обратился в травмпункт, где после оказания медицинской помощи был отпущен.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге задержали карманников, охотившихся на клиентов ночных баров.

Фото: Piter.TV