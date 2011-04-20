В Петербурге задержали карманников, охотившихся на клиентов ночных баров

В Петербурге полицейские задержали группу карманников, охотившихся на клиентов ночных баров. В правоохранительные органы поступило сразу несколько сообщений о кражах, совершенных у пассажиров такси. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Известно, что 33-летний житель Северной столицы после возвращения из бара остался без банковской карты и кошелька. Спустя несколько дней еще один мужчина лишился смартфона во время возвращения домой после клуба.
Стражи порядка начали расследование. Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по СПб и ЛО установили, что преступления совершены по единому сценарию.
К посетителю бара подходила приветливая компания молодых людей, которые якобы отдыхали в заведении по соседству. Новые знакомые в ходе непринуждённого диалога уговаривали поймать одно такси на всех, аргументируя это выгодой такой поездки.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Расследование продолжается. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал трехлетний пешеход.
Фото: Piter.tv
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