В Петербурге задержали карманников, охотившихся на клиентов ночных баров

В полицию обратились двое пострадавших. У них украли деньги, банковскую карту и смартфон.

В Петербурге полицейские задержали группу карманников, охотившихся на клиентов ночных баров. В правоохранительные органы поступило сразу несколько сообщений о кражах, совершенных у пассажиров такси. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что 33-летний житель Северной столицы после возвращения из бара остался без банковской карты и кошелька. Спустя несколько дней еще один мужчина лишился смартфона во время возвращения домой после клуба.

Стражи порядка начали расследование. Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по СПб и ЛО установили, что преступления совершены по единому сценарию.

К посетителю бара подходила приветливая компания молодых людей, которые якобы отдыхали в заведении по соседству. Новые знакомые в ходе непринуждённого диалога уговаривали поймать одно такси на всех, аргументируя это выгодой такой поездки. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Расследование продолжается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал трехлетний пешеход.

Фото: Piter.tv