Безработные жители Петербурга к 2030 году получат противогазы

Сегодня резерв СИЗ позволяет помочь 85% горожанам без работы.

Всех неработающих петербуржцев к 2030 году обеспечат противогазами. Соответствующая информация опубликована в обновленной государственной программе "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга".

В документе указано, что "неработающие жители Петербурга получат средства индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе медицинские. Будет создан запас противогазов всех типов, камер защитных детских и респираторов".

Сегодня резерв СИЗ позволяет помочь 85% горожанам без работы. В 2024 году на закупку СИЗ намерены потратить из бюджета Петербурга около 15 млн рублей.

Помимо этого, в 2027-2030 гг. планируется строительство складского помещения для хранения средств радиационной и химической защиты в Шушарах, на что выделено почти 480 млн рублей. Всего на создание и содержание защитных сооружений гражданской обороны в 2024-2029 гг. потратят 2,9 млрд рублей.

Ранее на Piter.TV: в 2023 году в Петербурге утонули 42 человека.

Фото: Piter.TV