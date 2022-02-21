Порядка 43% петербуржцев болеют из-за холода и сквозняков на работе

С проблемой регулярно сталкиваются 9% респондентов, периодически – 34%.

Специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос среди петербуржцев и выяснили, что около 43% из них простудились из-за сквозняка и низкой температуры на рабочем месте. Об этом 29 ноября стало известно Piter.TV.

С проблемой регулярно сталкиваются 9% респондентов, периодически – 34%. А 22% опрошенных отметили, что сквозняк на рабочем месте им никак не вредит благодаря сильному иммунитету. Только 24% горожан сообщили о тепле в офисе.

У работодателя есть обязанность обеспечить все надлежащие условия труда, в том числе и связанные с температурой. И хотя в Трудовом Кодексе РФ не прописаны правила работы в холодных офисных помещениях, сотрудники вправе требовать, чтобы работодатель обеспечивал комфортный микроклимат на рабочем месте. Температура в помещении регламентируется СанПиН 1.2.3685-21, при этом она зависит от характера работ: чем меньше энергозатраты работников – тем теплее должно быть на рабочем месте. Татьяна Нечаева, эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru

Например, для сидячей работы оптимальная температура в помещении зимой составляет +22-24 градуса, минимальная – 20 градусов.

Теоретически работодатель может сократить рабочий день, если нет возможности прогреть офис, но если никакими внутренними документами это не предусмотрено, то делать этого он не обязан. Что делать? Для начала поговорите с работодателем и попросите его обеспечить вам комфортные условия труда, вдруг он даже не подозревает, что вы мерзнете. Если разговоры не помогли, напишите письменную претензию работодателю или жалобу в инспекцию по труду. Если в ходе проверки будет выявлено нарушение, то работодателю может грозить штраф. Оставлять без внимания микроклимат в офисе недопустимо. Теплое рабочее место без сквозняков и сырости – важнейший элемент заботы о сотрудниках, который прямо влияет на эффективность людей, а значит – и на бизнес показатели. Татьяна Нечаева, эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru

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